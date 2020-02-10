Öğrenci aylık akbil ne kadar, kaç TL? 2020 Aylık akbil ücreti ne kadar oldu?

Öğrenci aylık akbil ne kadar, kaç TL? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapıldığı duyuruldu. Metropol şehir İstanbul'da yaşayan vatandaşlar özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa ve en uzun mesafe zam oranlarını merak etmeye başladı. Hal böyle olunca '' Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu? İETT, metro, metrobüs ücretleri ne kadar?'' sorusuna yanıt aranıyor. Toplu ulaşıma yapılan zamlarla birlikte öğrencilerin aylık abonman ücreti yeni zamla birlikte 50 TL'ye yükselecek. Peki 2020 öğrenci aylık akbili ne kadar oldu? İşte 2020 aylık akbil ücretleri ve aktarma tarifeleri...