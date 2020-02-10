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ne kadar, kaç TL? ücreti ne kadar oldu?

(), zam yapıldığını kamuoyuna duyurdu. ’daki toplu taşıma ücretlerinde yüzde 35 zam uygulaması 10 Şubat Pazartesi günü başlıyor. On binlerce öğrenci ‘’ ne kadar, kaç TL?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Uygun fiyatta ulaşımdan faydalanan öğrenciler aylık akbile gelen zamla birlikte büyük şokla karşılaştı. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İSTESOB) talebi üzerine AKOM'da yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla birlikte özel halk otobüsü, , metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 liradan 3,50 liraya yükselmiş oldu. Peki , kaç TL? ücreti!

Giriş Tarihi: 10.2.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 09:24 ABONE OL
Öğrenci aylık akbil ne kadar, kaç TL? 2020 Aylık akbil ücreti ne kadar oldu?

ne kadar, kaç TL? () tarafından yüzde 35 zam yapıldığı duyuruldu. Metropol şehir 'da yaşayan vatandaşlar özel halk otobüsü, , metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa ve en uzun mesafe zam oranlarını merak etmeye başladı. Hal böyle olunca '' Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu? İETT, metro, metrobüs ücretleri ne kadar?'' sorusuna yanıt aranıyor. Toplu ulaşıma yapılan zamlarla birlikte öğrencilerin aylık abonman ücreti yeni zamla birlikte 50 TL'ye yükselecek. Peki 2020 öğrenci aylık akbili ne kadar oldu? İşte ücretleri ve aktarma tarifeleri...

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Öğrenci aylık akbil ne kadar, kaç TL? 2020 Aylık akbil ücreti ne kadar oldu?
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