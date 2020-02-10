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'da yarın mi? Vali açıkladı: Yarın Ordu'da okullar tatil mi edildi?

'da yarın mi sorusu binlerce öğrenci ve veli tarafından akşam saatlerinden itibaren araştırma konusu olmaya devam ediyor. Birçok şehirde etkisini göstermeye devam eden kar yağışı nedeniyle valilerden son dakika açıklamaları geliyor. Yaşamı olumsuz etkileyen yağışlardan dolayı yaşanabilecek problemlere tedbir amaçlı olarak ise eğitime bir günlük ara veriliyor. Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ile ilgili son olarak valilik tarafından gelen açıklama sonrasında yarın okulların tatil olup olmayacağı ise netlik kazanmış oldu. Peki, Yarın 11 Şubat Ordu'da okullar tatil mi edildi? Vali duyurdu: Ordu'da yarın okullar tatil mi? İşte binlerce öğrenci tarafından beklenen valilik açıklaması…

Giriş Tarihi: 10.2.2020 19:12 ABONE OL
Ordu'da yarın okullar tatil mi? Vali açıkladı: Yarın Ordu'da okullar tatil mi edildi?

Yurt genelinde etkisini göstermeye devam eden düşük hava sıcaklıkları ve kar yağışları hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlar yarın 'da mi sorusu da internet üzerinden araştırılan konular arasında yerini alıyor. Valilikler tarafından açıklamalar peş peşe gelmeye devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre yağışlar ve düşük hava sıcaklıkları bir süre daha etkisini yurt genelinde göstermeye devam edecek. Peki, Yarın Ordu'da okullar tatil mi? 11 Şubat Ordu'da yarın okullar tatil mi edildi? Vali son dakika açıklaması ile duyurdu!

ORDU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji tarafından yapılan son uyarılara göre; Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İşte vali tarafından gelen kar tatili açıklaması…

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Ordu'da yarın okullar tatil mi? Vali açıkladı: Yarın Ordu'da okullar tatil mi edildi?
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