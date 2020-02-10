Ordu'da yarın okullar tatil mi? Vali açıkladı: Yarın Ordu'da okullar tatil mi edildi?

Yurt genelinde etkisini göstermeye devam eden düşük hava sıcaklıkları ve kar yağışları hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlar yarın Ordu'da okullar tatil mi sorusu da internet üzerinden araştırılan konular arasında yerini alıyor. Valilikler tarafından açıklamalar peş peşe gelmeye devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerine göre yağışlar ve düşük hava sıcaklıkları bir süre daha etkisini yurt genelinde göstermeye devam edecek. Peki, Yarın Ordu'da okullar tatil mi? 11 Şubat Ordu'da yarın okullar tatil mi edildi? Vali son dakika açıklaması ile duyurdu!

ORDU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji tarafından yapılan son uyarılara göre; Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İşte vali tarafından gelen kar tatili açıklaması…