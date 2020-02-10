Osmanlılarda "cullah" hangisiyle uğraşanlara verilen addır? İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorunun cevabı!

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan "Osmanlılarda cullah hangisiyle uğraşanlara verilen addır?" sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan "Osmanlılarda cullah hangisiyle uğraşanlara verilen addır?" sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Osmanlılarda cullah hangisiyle uğraşanlara verilen addır?

A) Boyacılık

B) Dokumacılık

C) Cerrahlık

D) Kuşçuluk

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..