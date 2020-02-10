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Osmanlılarda "cullah" hangisiyle uğraşanlara verilen addır? İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorunun cevabı!

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında ’nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan "Osmanlılarda cullah hangisiyle uğraşanlara verilen addır? " sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan " Osmanlılarda cullah hangisiyle uğraşanlara verilen addır?" sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 10.2.2020 20:51 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 20:52 ABONE OL
Osmanlılarda cullah hangisiyle uğraşanlara verilen addır? İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorunun cevabı!

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan "Osmanlılarda cullah hangisiyle uğraşanlara verilen addır?" sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan "Osmanlılarda cullah hangisiyle uğraşanlara verilen addır?" sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Osmanlılarda cullah hangisiyle uğraşanlara verilen addır?

A) Boyacılık

B) Dokumacılık

C) Cerrahlık

D) Kuşçuluk

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..

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Osmanlılarda "cullah" hangisiyle uğraşanlara verilen addır? İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorunun cevabı!
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