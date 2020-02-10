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Pompalı tüfekle etti

'nın Demirci ilçesinde, Mehmet K. (39), boğazına dayadığı pompalı tüfeği ateşleyerek, yaşamına son verdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.2.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 11:29 ABONE OL
Pompalı tüfekle intihar etti

Olay, saat 02.30 sıralarında, Kargınışıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet K., evde boğazına dayadığı pompalı tüfeği ateşledi. Komşuların silah sesini duyup, haber vermesiyle eve jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Kapıyı kırarak, içeri giren ekipler, Mehmet K.'yi kanlar için hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Mehmet K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın intihar ettiğini belirlediği Mehmet K.'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mehmet K.'nin son zamanlarda bunalımda olduğu öne sürüldü.

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Pompalı tüfekle intihar etti
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