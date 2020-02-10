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"Robin Hood" 3 bin 500 liralık bakkal borcunu kapattı

Başta olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde bakkallara mahallelinin borcunu ödeyen gizemli hayırsever, Osmaniye’de bir bakkala mahallelinin 3 bin 500 liralık borcunu ödeyip bakkala da “Beni çok bekletmediniz üstü kalsın” diyerek bin euro ödeyip bahşiş verdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.2.2020 10:19 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 10:27 ABONE OL
Robin Hood 3 bin 500 liralık bakkal borcunu kapattı

'Robin Hood' olarak adlandırılan gizemli hayırsever Osmaniye'de ortaya çıktı. Merkez 7 Ocak Mahallesi'nde Osman Dal'a ait bakkala lüks bir otomobil ile gelen iki kişi bakkaldan içeri girip mahallelinin bakkala olan borçlarını ödemek istediklerini söyledi. Borç defterindeki mahallelinin borcunu toplayan bakkal dükkanı sahibi Osman Dal alacağının 3 bin 500 lira tuttuğunu söyledi. Bunun üzerine gizemli hayırsever cebinden bin euro (6 bin 500 TL) çıkarıp bakkala vererek, "Bizi çok bekletmediniz üstü kalsın" deyip geldikleri araca binerek bakkaldan uzaklaştı.

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"Robin Hood" 3 bin 500 liralık bakkal borcunu kapattı
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