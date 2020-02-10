SABAH kutup yolunda

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesinde gerçekleşecek 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyeti yola çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyanın geçmişine olduğu kadar geleceğine de yön verecek çalışmaların yapıldığı doğal bir laboratuvar özelliği taşıyan Antarktika'da Türkiye'nin "gözlemci" statüsündeki konumunu "danışman" ülke statüsüne çıkarmayı ve kıtanın geleceğinde söz sahibi olmayı hedeflediklerini söyledi. Bunun için kıtaya her yıl bilim seferi düzenlemeye başlandığının altını çizen Varank, "Geçen sene kıtadaki geçici bilim yerleşkemizi kurduk. 4'üncü bilim seferimiz kapsamındaki araştırmalar sayesinde kıtadaki fiziki varlığımızı perçinleyecek kalıcı "Türk Antarktik Bilim Üssü" çalışmalarında son aşamaya geçmiş olacağız. Bu sefer de Antarktika'ya misafir değil, adeta ev sahibi olarak gidiyoruz. Geçici üssümüz, bir ay süreyle araştırmacılarımıza hizmet verecek" dedi.





15 PROJE YÜRÜTÜLÜYOR

Ekibin yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimleri alanında olmak üzere 3 ana kategoride 15 proje yürüteceğini ifade eden Bakan Varank, "Antarktika'ya kuracağımız 3 farklı Küresel Seyir Uydu Sistemi sayesinde konum doğrulaması yapabileceğiz. Ayrıca sistemlerimizden birisi doğrudan uluslararası ağa dâhil edilecek. Atacağımız bu adımla, İngiltere ve Amerika'yla da işbirliğimiz başlamış olacak. Deniz tabanını haritalama çalışmalarımız da devam edecek. Ayrıca sefer ekibinin kıtadaki çalışmalarını ve yaşanan zorlukları da bir belgeselle ölümsüzleştirmek istiyoruz. Elbette seferden elde edilecek veriler uluslararası bilimsel yayınlarla tüm dünyaya açılacak" diye konuştu. Bu seferi TÜBİTAK bünyesinde yeni kurulan Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordine ettiğinin hatırlatan Varank, Antarktika ile ilgili çalışmaları bundan sonra tek bir merkezden ve daha kurumsal bir yapıda enstitü tarafından sürdüreceğini kaydetti.



ÜST DÜZEY ARAŞTIRMACILAR

SABAH Gazetesi İstihbarat Şefi Hayrettin Bektaş'ın da yer aldığı heyette Karadeniz Teknik, Marmara, Yıldız Teknik, İstanbul Teknik, Kırklareli, Ege, İstanbul Medeniyet ve İstanbul üniversitelerinden akademisyenler bulunuyor. Harita Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden üst düzey araştırmacılar da sefer ekibinin bir parçası. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Burcu Özsoy da sefer ekibinde yer alıyor. Heyette yer alan İngilizce öğretmeni Canan Evecen ise yaşadıklarını öğrencilere aktaracak.