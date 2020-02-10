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ve 'ta mi oldu? Şırnak ve Hakkari'de bugün ? 10 Şubat 2020 Pazartesi

Ülkemizin genelinde yaşanan sert hava koşulları vatandaşları olumsuz yönde etkiliyor. Hal böyleyken okulların tatil olup olmadığı konusunda en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle öğrencileri yakından ilgilendiren bu durum okulların tatil olup olmayacağına dair soruları akıllara getiriyor. İlçelerde ve şehrin genelinde yağan kar yağışı gündelik hayatı olumsuz yönde etkilerken vatandaşlar özellikle de öğrenci ve velileri kendi il ve ilçelerindeki okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Resmi kaynaktan gelecek açıklamayı merak edenler konuya yönelik en güncel bilgileri öğrenmek istiyor. Buna göre; kışın en sert geçtiği iller arasında yer alan " ve 'de mi?" sorusunun yanıtı merak edildi. Hakkari ve Şırnak'ta bugün okullar tatil olacak mı? ve Valilik'ten açıklama geldi mi? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ilişkin bilgileri!

Giriş Tarihi: 10.2.2020 07:15 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 07:16 ABONE OL
Hakkari ve Şırnak'ta okullar tatil mi oldu? Şırnak ve Hakkari'de bugün okullar tatil mi? 10 Şubat 2020 Pazartesi

Yurt genelinde yaşanan sert hava koşulları vatandaşların günlük hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi kış aylarını en sert geçiren illere sahip bir bölge. Bu bölgede yer alan " ve 'de mi?" sorusunun yanıtı o illerdeki öğrenci ve veliler tarafından merak edildi. Her iki şehirde de yaşayan on binlerce öğrenci "Hakkari ve Şırnak'ta ? sorusunun yanıtını araştırıyor.

HAKKARİ VE ŞIRNAK'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ

veya Valilik tarafından 10 Şubat Pazartesi gününe ilişkin Hakkari ve Şırnak için açıklama yapıldı mı? Haberimizin içeriğinden konu ile ilgili gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

İşte ayrıntılar!

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Hakkari ve Şırnak'ta okullar tatil mi oldu? Şırnak ve Hakkari'de bugün okullar tatil mi? 10 Şubat 2020 Pazartesi
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