Hakkari ve Şırnak'ta okullar tatil mi oldu? Şırnak ve Hakkari'de bugün okullar tatil mi? 10 Şubat 2020 Pazartesi

Yurt genelinde yaşanan sert hava koşulları vatandaşların günlük hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi kış aylarını en sert geçiren illere sahip bir bölge. Bu bölgede yer alan "Şırnak ve Hakkari'de okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı o illerdeki öğrenci ve veliler tarafından merak edildi. Her iki şehirde de yaşayan on binlerce öğrenci "Hakkari ve Şırnak'ta yarın okullar tatil olacak mı? sorusunun yanıtını araştırıyor.

HAKKARİ VE ŞIRNAK'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ

MEB veya Valilik tarafından 10 Şubat Pazartesi gününe ilişkin Hakkari ve Şırnak için açıklama yapıldı mı? Haberimizin içeriğinden konu ile ilgili gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

İşte ayrıntılar!