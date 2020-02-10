Van ve Şırnak'ta okullar tatil mi? Sorusu binlerce öğrenci tarafından internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek tüm olumsuzluklara tedbir amaçlı birçok ilde eğitime bir günlük ara veriliyor. Beklenen kar tatili açıklaması sosyal medya üzerinden yayınlanarak öğrenci ve velilere duyuruluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler çerçevesinde ise düşük hava sıcaklıkları ve yağışların bir süre daha devam edeceği gözlemlendi. Peki, Şırnak ve Van'da okullar tatil olacak mı? Van ve Şırnak'ta okullar tatil mi? İşte detaylar…

ŞIRNAK VE VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 11 ŞUBAT OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Birçok ilde kar tatili açıklamaları peş peşe gelirken haberimizin devamından bu iki ilimiz ile ilgili tüm detayları ve açıklamaları takip edebilirsiniz…

İşte detaylar...