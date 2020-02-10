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ve ’da olacak mı? Van ve Şırnak’ta okullar tatil mi?

Özellikle ülkenin doğu kesimlerinde ciddi oranda etkisini göstermeye devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ve 'da olacak mı? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Valilikler tarafından art arda açıklamalar gelirken bu iki ilimizde yaşayan öğrenci ve veliler ise 11 Şubat yarın eğitime ara verilip verilmediğini merak ediyor. Haberimizin devamından tüm son dakika gelişmelerini takip edebilir Şırnak ve Van'da okullar tatil olacak mı? Sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz. Peki, Van ve Şırnak'ta okullar tatil mi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 10.2.2020 21:56 ABONE OL
Şırnak ve Van’da okullar tatil olacak mı? Van ve Şırnak’ta okullar tatil mi?

ve 'ta mi? Sorusu binlerce öğrenci tarafından internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek tüm olumsuzluklara tedbir amaçlı birçok ilde eğitime bir günlük ara veriliyor. Beklenen kar tatili açıklaması sosyal medya üzerinden yayınlanarak öğrenci ve velilere duyuruluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler çerçevesinde ise düşük hava sıcaklıkları ve yağışların bir süre daha devam edeceği gözlemlendi. Peki, Şırnak ve Van'da okullar tatil olacak mı? Van ve Şırnak'ta okullar tatil mi? İşte detaylar…

ŞIRNAK VE VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 11 ŞUBAT OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Birçok ilde kar tatili açıklamaları peş peşe gelirken haberimizin devamından bu iki ilimiz ile ilgili tüm detayları ve açıklamaları takip edebilirsiniz…

İşte detaylar...

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Şırnak ve Van’da okullar tatil olacak mı? Van ve Şırnak’ta okullar tatil mi?
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