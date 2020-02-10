Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Ayşe Karaman’ı ölüm nedeninin “fentanil” olduğu ortaya çıktı! Doktor sevgilisi…

: ’ı ölüm nedeninin “fentanil” olduğu ortaya çıktı! Doktor sevgilisi…

Erkek arkadaşı doktor ’ın evinde şüpheli bir biçimde ölü bulunan hakkında bilgileri ortaya çıktı. Adli Tıp Raporuna göre olay yerinde bulunan enjektör ve ampullerde Ayşe Karaman’ı öldüren “Fentanil” isimli ilaca rastlanmadı. Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi ise o materyallerin sanık Doktor Özgür Tarhan tarafından yok edildiğini iddia etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 10.2.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 09:37 ABONE OL
Son dakika: Ayşe Karaman’ı ölüm nedeninin “fentanil” olduğu ortaya çıktı! Doktor sevgilisi…

29 Temmuz 2018'de erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor 'ın evinde ölü bulunan 'ın ölüm nedeninin 'Fentanil' olduğu ortaya çıktı. Hürriyet'in özel haberine göre Ayşe Karaman'ı öldüren ilacın kanda olup öldüğü evde olmaması şüpheleri de beraberinde getirdi. Adli Tıp Kurumu 5'inci Adli TIP İhtisas Kurulu, 13 Ocak'ta Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına sunduğu raporunda Ayşe Karaman'ın kanında tespit edilen fentanil oranın öldürücü olduğu tespitinde bulundu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ayşe Karaman’ı ölüm nedeninin “fentanil” olduğu ortaya çıktı! Doktor sevgilisi…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN