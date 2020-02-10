Son dakika: CZN Burak annesinin gözaltına alındığına dair iddialar hakkında açıklama yaptı!

Sabah saatlerinde Çapa Tıp Fakültesi'nde görev yapan bazı doktorlara rüşvet operasyonu yapıldığı iddia edildi. Rüşvet operasyonu sırasında CZN Burak'ın annesinin de gözaltına alındığını iddia eden haberler üzerinde Burak Özdemir, bir açıklama yayınladı. Operasyon kapsamında tutuklanan Didem Bozbura'nın "Czn Burak" ismiyle tanınan Burak Özdemir'in annesi olduğu iddia edilmişti.

'CZN Burak' ismiyle tanınan Burak Özdemir'in annesinin Çapa Tıp Fakültesi'nde bazı doktorların rüşvet aldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp tutuklandığı iddia edilmişti. Sosyal medyadan açıklama yapan ve iddiaları reddeden Burak Özdemir, annesinin ev hanımı olduğunu belirtti.

Twitter'daki hesabından açıklama yapıp annesinin doktorlara rüşvet operasyonunda gözaltına alınıp tutuklandığını yalanlayan Burak Özdemir, şunları yazdı:

''Anne gibi kutsal ve hassas bir konuda bile canımı yakarak üzerimden prim yapmaya çalışan bütün basın yayın organlarını kınıyorum.Ev hanımı olan annemi bile kullanarak bütün bu karalama haberlerini yapanlara karşı bütün hukuki haklarımı savunacağımı belirtmek isterim.

Hayatım boyunca hiç kimsenin hakkını yemedim. Kendimi bildim bileli sadece okudum çalıştım kimseye bir yanlışım olmadı.Ancak annem üzerinden bile karalama yapmaya çalışan insanların ben ne amaçla yaptığını çok iyi biliyorum.Bütün sevenlerimizin destekleri için çok teşekkür ederim.''