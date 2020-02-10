Son Dakika Haber: Yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Salı günü kar tatili olan iller açıklandı! İşte valilik tarafından eğitime ara verilen tüm iller…

Ülke genelinde hafta sonuyla birlikte başlayan kar yağışı ve soğuk havayla birlikte pek çok ilin Valiliği tarafından son dakika kar tatili açıklaması gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Cumartesi günüyle birlikte pek çok ilin yoğun kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplı durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumuna ilişkin yeni uyarıları gelmeye devam ederken yarın 11 Şubat günü okula gidecek olan öğrenci ve öğretmenler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ederek arama motorlarında yarın okullar tatil mi? şeklinde sorularla araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki, 11 Şubat günü hangi illerde okullarda eğitime ara verildi? İşte 11 Şubat Salı günü eğitime ara verilen tüm iller ve son dakika gelişmeleri…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 11 ŞUBAT SALI GÜNÜ KAR TATİLİ OLAN İLLER AÇIKLANDI! İŞTE VALİLİK TARAFINDAN EĞİTİME ARA VERİLEN TÜM İLLER…

11 Şubat Salı günü kar nedeniyle eğitime ara verilen illeri ve diğer tüm son dakika gelişmelerini haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;