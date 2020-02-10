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Son Dakika Haberi: Bu görüntüler gündemi sarsmıştı… İstenen hapis cezası belli oldu!

’da eğlence mekanında yaşanan ’nin konuştuğu tokat atma olayına ilişkin son dakika haberi geldi. İstanbul 'un ilçesinde yaşanan dayak atma olayında soruşturma tamamlandı. , 4 eğlence merkezi çalışanı toplam 5 kişiyi tokatlayarak dövmüş ve azarlamıştı. Olayın ardından tamamlanan soruşturma sonrası iddianamede, Şahin Şeker'in 3 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 10.2.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 10:29 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Bu görüntüler gündemi sarsmıştı… İstenen hapis cezası belli oldu!

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında yaşanan bir olay, güvenlik kamerası görüntülerinin yayınlanması ile büyük tepki toplamış ve kısa süre sonra olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Tepki çeken olay, Beşiktaş'taki Dorock XL adlı gece kulübünde yaşanmıştı. Eğlence merkezinin mülk sahibi , olaydan 50 gün sonra gözaltına alınmıştı. Şirket avukatı Çağdaş Çelik'in yaptığı suç duyurusu sonrası başlatılan savcılık soruşturması kapsamında, tokat atılan 5 kişinin ifadesi alındı.

"ADAM GİBİ YÖNET" DEDİ

"Şahıs yanıma gelir gelmez bana tokat attı" diyen şirket çalışanı Mustafa Demir ifadesinin devamında "Vurduğu sırada bana hitaben 'yapacağın işi s…..m. Adam gibi yönet' dedi" diye konuştu. Enver Doygun isimli ajans sahibi ise "Şahin Şeker, gişede bekleyen Gaye Akıl'a ayağa kalkmasını söyledi. Bunun akabinde bana bir tokat savurdu. Şahıs bu sırada bana 'buradan s….r olup gideceksiniz. Hepinizi öldürtürüm' dedi. Bu sırada Gaye hanıma saldırdı. Araya girmek istediğim esnada yine yüzüme tokatlar savurdu" dedi.

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Son Dakika Haberi: Bu görüntüler gündemi sarsmıştı… İstenen hapis cezası belli oldu!
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