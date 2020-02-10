Son Dakika Haberi: Bu görüntüler gündemi sarsmıştı… İstenen hapis cezası belli oldu!

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında yaşanan bir olay, güvenlik kamerası görüntülerinin yayınlanması ile büyük tepki toplamış ve kısa süre sonra olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Tepki çeken olay, Beşiktaş'taki Dorock XL adlı gece kulübünde yaşanmıştı. Eğlence merkezinin mülk sahibi Şahin Şeker, olaydan 50 gün sonra gözaltına alınmıştı. Şirket avukatı Çağdaş Çelik'in yaptığı suç duyurusu sonrası başlatılan savcılık soruşturması kapsamında, tokat atılan 5 kişinin ifadesi alındı.

"ADAM GİBİ YÖNET" DEDİ

"Şahıs yanıma gelir gelmez bana tokat attı" diyen şirket çalışanı Mustafa Demir ifadesinin devamında "Vurduğu sırada bana hitaben 'yapacağın işi s…..m. Adam gibi yönet' dedi" diye konuştu. Enver Doygun isimli ajans sahibi ise "Şahin Şeker, gişede bekleyen Gaye Akıl'a ayağa kalkmasını söyledi. Bunun akabinde bana bir tokat savurdu. Şahıs bu sırada bana 'buradan s….r olup gideceksiniz. Hepinizi öldürtürüm' dedi. Bu sırada Gaye hanıma saldırdı. Araya girmek istediğim esnada yine yüzüme tokatlar savurdu" dedi.