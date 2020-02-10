Son dakika haberi: Eşi tarafından canice katledildi! O cinayette yürek burkan detay ortaya çıktı...

Balıkesir'in Manyas ilçesinden gelen son dakika haberi kahretti. Bundan 10 yıl önce eşi tarafından yaralanan dört çocuk annesi 47 yaşındaki Gülistan Özcan, sabah saatlerinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay Manyas'ın Kelebayır Mahallesi'nde meydana geldi. Ağılda hayvanları ile ilgilenip eve dönen Ergün Özcan, kendisinden boşanmak istediğini söyleyen eşi Gülistan Özcan ile tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışma sonucunda mutfaktan ekmek bıçağını alan cani koca iddiaya göre 47 yaşındaki kadını birçok yerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. İşte Balıkesir'in Manyas ilçesinden gelen son dakika haberi ile ilgili tüm detaylar…

ÇOCUKLARI İÇİN GERİ DÖNMÜŞ…

Sabah saatlerinde yaşanan olayda ağılda hayvanları ile ilgilenip evine dönen Ergün Özcan kendisinden boşanmak istediğini söyleyen eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede alevlenmesinin ardından cani koca eşini vücudunun birçok yerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan 47 yaşındaki kadının 10 yıl önce de eşi tarafından yaralandığı ancak çocukları için geri döndüğü ortaya çıktı…

İşte detaylar...