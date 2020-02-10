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Son dakika haberi: Eşi tarafından canice katledildi! O cinayette yürek burkan detay ortaya çıktı...

Ajanslar tarafından gelen son dakika haberine göre 'in Manyas ilçesinde sabah saatlerinde bir kadın eşi tarafından canice katledildi. Dört çocuk annesi , eve gelen eşi 'a boşanmak istediğini söyledi. Bunun üzerine başlayan tartışmanın alevlenmesinin ardından psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve tedavi gören Ergün Özcan, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile 47 yaşındaki eşi Gülistan Özcan'ı vücudunun pek çok yerinden bıçaklayarak katletti. sonrasında olayı anlatarak jandarmaya teslim olan Ergün Özcan gözaltına alındı. Ayrıca yapılan soruşturmada cani kocanın Gülistan'ı 10 sene önce yaraladığı ancak dört çocuk annesi kadının çocukları için evine geri döndüğü ortaya çıktı. İşte Balıkesir'den gelen son dakika haberi ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 10.2.2020 23:41 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 23:42 ABONE OL
Son dakika haberi: Eşi tarafından canice katledildi! O cinayette yürek burkan detay ortaya çıktı...

'in Manyas ilçesinden gelen son dakika haberi kahretti. Bundan 10 yıl önce eşi tarafından yaralanan dört çocuk annesi 47 yaşındaki , sabah saatlerinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay Manyas'ın Kelebayır Mahallesi'nde meydana geldi. Ağılda hayvanları ile ilgilenip eve dönen , kendisinden boşanmak istediğini söyleyen eşi Gülistan Özcan ile tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışma sonucunda mutfaktan ekmek bıçağını alan cani koca iddiaya göre 47 yaşındaki kadını birçok yerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. İşte Balıkesir'in Manyas ilçesinden gelen son dakika haberi ile ilgili tüm detaylar…

ÇOCUKLARI İÇİN GERİ DÖNMÜŞ…

Sabah saatlerinde yaşanan olayda ağılda hayvanları ile ilgilenip evine dönen Ergün Özcan kendisinden boşanmak istediğini söyleyen eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede alevlenmesinin ardından cani koca eşini vücudunun birçok yerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan 47 yaşındaki kadının 10 yıl önce de eşi tarafından yaralandığı ancak çocukları için geri döndüğü ortaya çıktı…

İşte detaylar...

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Son dakika haberi: Eşi tarafından canice katledildi! O cinayette yürek burkan detay ortaya çıktı...
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