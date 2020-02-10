Kadir Şeker olayı ile ilgili son dakika haberi! Görgü tanıkları anlattı! ‘Kadir oradan ayrılmak isterken…’

Kadir Şeker ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Konya'da eşi tarafından sokak ortasında darp edilen bir kadını kurtarmak için arbedeye dâhil olan Kadir Şeker, yaşanan kavga sonucu cebinde taşıdığı meyve bıçağıyla saldırgan Özgür Duran'ı bıçakladı. Özgür Duran olay yerinde hayatını kaybederken, Kadir Şeker tutuklandı. Olay, Selçuklu ilçesi Kosova mahallesindeki parkta gerçekleşti. Üniversite sınavına hazırlanan fen lisesi öğrencisi Kadir Şeker, parkta şiddet gören bir kadını kurtarmak için olaya müdahale etti. Şeker, araya girerek Özgür Duran'ı engellemeye çalıştı. Kadını Bırakan Özgür Duran, bu sefer Kadir Şeker'in peşine düştü. Bir süre adamdan kaçan Şeker, Özgür Duran'ın saldırmasıyla birlikte boğuşmaya başladı. Kendini korumak için cebinden çıkardığı bıçak, boğuşma esnasında Duran'ın göğsüne saplandı. Kan izlerini takip eden polis, Kadir Şeker'i gözaltına aldı ve daha sonra Kadir tutuklandı. Yaşanan bu korkunç olayla ilgili görgü tanıkları yaşanan anları anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

KADİR ŞEKER OLAYINI GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI! 'KADİR ORADAN AYRILMAK İSTERKEN…'

Üniversite sınavlarına hazırlanan fen lisesi öğrencisi Kadir Şeker, parkta şiddet gören bir kadını kurtarmaya çalışırken arbede çıktı. Kadını döven Özgür Duran'ı bıçaklayan Kadir Şeker tutuklandı. Yaşanan o anlatı görgü tanıkları anlattı…