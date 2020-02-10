Son Dakika Haberi: Kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil! Meteoroloji’den kritik hava durumu uyarısı

Tüm yurtta etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışının ardından, buhafta için Meteoroloji'den eni bir kar yağışı tahmini geldi. Önceki gün öğle saatlerinden itibaren çoğu ilimizde etkisini azaltan kar yağışı, yerini parçalı ve çok bulutlu bir havaya bırakmıştı. Ancak, kar yağışları özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yeniden etkili olacak. Haftanın ilk gününde vatandaşlar "Bugün hava durumu nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait son hava durumu raporları yer almaktadır.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 10 ŞUBAT PAZARTESİ

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeler ve hava durumu tahmin raporları için haberin sayfalarında ilerleyebilirsiniz. İşte illerimize göre hava durumları…