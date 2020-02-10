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Son Dakika Haberi: Kar yağışı nedeniyle birçok ilde ! ’den kritik uyarısı

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının güvenli ulaşımı etkilemesi nedeniyle, son dakika kar tatili haberleri peş peşe geliyor. Şu ana kadar birçok il ve ilçede ilgili kaymakamlık ya da   ilan edildi Geçtiğimiz hafta yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yerini parçalı ve çok bulutlu havaya bırakmıştı. Bugün itibariyle birçok bölgemizde bulutlu hava yerini yeniden kar yağışına bırakacak. Genel Müdürlüğü, vatandaşların, buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı. Pazar günü etkisini azaltan kar yağışı, Salı günü itibariyle birçok ilimizde yeniden etkisini gösterecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 10 Şubat 2020 Pazartesi günü tarihli Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmeleri…

Giriş Tarihi: 10.2.2020 08:06 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 08:08 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil! Meteoroloji’den kritik hava durumu uyarısı

Tüm yurtta etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışının ardından, buhafta için 'den eni bir kar yağışı tahmini geldi. Önceki gün öğle saatlerinden itibaren çoğu ilimizde etkisini azaltan kar yağışı, yerini parçalı ve çok bulutlu bir havaya bırakmıştı. Ancak, kar yağışları özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yeniden etkili olacak. Haftanın ilk gününde vatandaşlar "Bugün nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait son hava durumu raporları yer almaktadır.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 10 ŞUBAT PAZARTESİ

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeler ve hava durumu tahmin raporları için haberin sayfalarında ilerleyebilirsiniz. İşte illerimize göre hava durumları…

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Son Dakika Haberi: Kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil! Meteoroloji’den kritik hava durumu uyarısı
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