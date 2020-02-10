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Haberi: Öz babası tarafından katledilen 'ın ölümünde korkunç detay! Raporu'nda ortaya çıktı...

Ankara'da öz babası tarafından erkek arkadaşı var diye öldürülen ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Öz babası tarafından canice katledilen Şeyma Yıldız’ın raporunda korkunç detay ortaya çıktı. Ankara Çubuk’a bağlı Kargın Mahallesi yolunda önceki akşam kar üzerinde bir çocuğun cesedini gören vatandaşlar olayı polise bildirdi. Edinilen bilgiye göre cesedin 17 yaşındaki Şeyma Yıldız’a ait olduğu belirlendi. Genç kızın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken, olaydan kısa bir süre sonra baba H. Yıldız, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gelerek teslim oldu. H. Yıldız emniyette, kızını bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine ruhsatlı silahı ile 2 el ateş ederek öldürdüğünü belirtti. Kan donduran cinayet tüm Türkiye’de yankı bulurken, genç kızın ölümü ile ilgili Adli Tıp Raporu ortaya çıktı. Rapordaki o detay ise adeta kan dondurdu. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 10.2.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 09:45 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Öz babası tarafından katledilen Şeyma Yıldız'ın ölümünde korkunç detay! Adli Tıp Raporu'nda ortaya çıktı...

Genç yaşta öz babası tarafından canice öldürülen 'ın ölümü ile ilgili kan donduran haberi! Ankara Çubuk'a bağlı Kargın Mahallesi yolunda önceki akşam kar üzerinde bir kız çocuğunun cesedini gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede silahla vurularak öldürülen kişinin lise öğrencisi Şeyma Yıldız (16) olduğunu belirledi. Otopsi yapılmak üzere Yıldız'ın cesedi morguna kaldırılırken, cinayetle ilgili de çalışma başlatıldı.

Polis, cinayet araştırması başlatırken, yakalanacağını anlayan Şeyma'nın babası Harun Yıldız, gece saatlerinde Çubuk Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Cani baba Harun Yıldız, kızını öldürdüğünü itiraf ederken, cinayette kullandığı ruhsatlı tabancasını da polise teslim etti.

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Son Dakika Haberi: Öz babası tarafından katledilen Şeyma Yıldız'ın ölümünde korkunç detay! Adli Tıp Raporu'nda ortaya çıktı...
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