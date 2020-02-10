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Son dakika haberi: Ünlü uzmanından flaş açıklama! O bölgede 7.5’in üzerinde deprem olacak…

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatları ve kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde çoğu zaman yurt içi ve yurt dışındaki kara ve denizlerde meydana gelen büyük, orta ve küçük şiddetlerde depremlere maruz kalınıyor. Son olarak Elazığ ve Malatya’da yaşanan, sonucunda yıkımlar ve can kayıpları meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından artçılar halen devam ederken konuya ilişkin önemli çalışmalarda bulunan uzman isimler yaptıkları araştırmalar neticesinde kamuoyunu aydınlatmak için son dakika açıklamaları yapmaya devam ediyor. Son depremlerin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı ve Türk Kızılay Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde kayıldığı bir konferansta o bölgemiz için korkutan bir açıklamaya imza attı. İşte Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu tarafından yapılan son dakika açıklamalarından bazı satırbaşları…

Giriş Tarihi: 10.2.2020 23:32 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 23:34 ABONE OL
Son dakika haberi: Ünlü deprem uzmanından flaş açıklama! O bölgede 7.5’in üzerinde deprem olacak…

Ülkemizin aktif fay hatları üzerinde bulunması ve kuşağında yer alması nedeniyle ülke sınırları dahilindeki ve haricindeki pek çok kara ve denizler üzerinde küçük, orta ve büyük şiddetlerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. En son Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından yıkımlar meydana gelmiş ve can kayıpları olmuştu. Durum böyle olunca konuya ilişkin araştırmaları bulunan ve analizlerinin sonuçlarını kamuoyuna duyurmak isteyen ünlü deprem uzmanlarından son dakika açıklamaları ve uyarıları gelmeye devam ediyor. En son İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı ve Türk Kızılay Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde katıldığı konferansta o bölgemiz ile ilgili oldukça korkutan bir açıklamada bulundu. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

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Son dakika haberi: Ünlü deprem uzmanından flaş açıklama! O bölgede 7.5’in üzerinde deprem olacak…
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