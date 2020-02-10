Son dakika haberi: Ünlü deprem uzmanından flaş açıklama! O bölgede 7.5’in üzerinde deprem olacak…

Ülkemizin aktif fay hatları üzerinde bulunması ve deprem kuşağında yer alması nedeniyle ülke sınırları dahilindeki ve haricindeki pek çok kara ve denizler üzerinde küçük, orta ve büyük şiddetlerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. En son Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından yıkımlar meydana gelmiş ve can kayıpları olmuştu. Durum böyle olunca konuya ilişkin araştırmaları bulunan ve analizlerinin sonuçlarını kamuoyuna duyurmak isteyen ünlü deprem uzmanlarından son dakika açıklamaları ve uyarıları gelmeye devam ediyor. En son İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı ve Türk Kızılay Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde katıldığı konferansta o bölgemiz ile ilgili oldukça korkutan bir açıklamada bulundu. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…