Son Dakika Haberi: Şeyma Yıldız cinayetinde flaş detay! Babası cinayetten önce izlediği videodaki kızı...

Ankara'da, Türkiye'nin 'kızını öldüren baba' olarak duyduğu Şeyma Yıldız cinayeti ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Babası Harun Yıldız tarafından silahla vurularak öldürülen Şeyma Yıldız'ın annesi de cinayetle ilgili konuştu. Annenin açıklamaları, günün en çok konuşulanları arasında yerini aldı. Bunun nedeni, kızı Şeyma Yıldız'ın ölümüne ilişkin kullandığı ifadelerdi. Annesi ile birlikte, Şeyma'nın ağabeyi olan İlhami Yıldız da konuya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı ve babasının kardeşini katletmesinin sebebinin ne olduğunu anlattı. Bir video ile ilgili konuşan ağabey Yıldız, "Kafasında kurmuş bir şeyler. Kimseye bir şey demedi" dedi ve Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayetle ilgili detayları anlattı.

ŞEYMA YILDIZ'IN ANNESİ: YAVRUMU ÖLDÜRDÜ AMA KATİL DEĞİL

Seyyar bal satıcısı Harun Yıldız, iki gün önceki akşam, ilk iddiaya göre erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği lise öğrencisi kızı Şeyma Yıldız ile tartıştı. Harun Yıldız, daha sonra kızını hafif ticari aracına bindirip, Kargın Mahallesi'ne götürdü ve tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olayın ardından polise teslim olan Harun Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şeyma Yıldız'ın cenazesi ise Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi. Cinayetle ilgili konuşan Emine Yıldız, eşine 'cani baba', 'cani koca' denilmemesini isteyerek yeni açıklamalarda bulundu.

İşte Şeyma'nın ağabeyinn ve annesinin yaptığı açıklamalar...