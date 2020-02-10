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Son dakika: İhbar üzerine baskın yapılmıştı! Evden çıktı

'dan gelen son dakika haberi akıllara durgunluk verdi. Polis ekipleri bir ihbarı değerlendirerek Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir eve düzenlediği operasyonda , şarjör ve tabanca ele geçirildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.2.2020 21:03 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 21:04 ABONE OL
Son dakika: İhbar üzerine baskın yapılmıştı! Evden uçaksavar mermisi çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda uçaksavar mermisi, şarjör ve tabanca ele geçirildi.



Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde alınan ihbar neticesinde kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürüp pazarladığı öne sürülen M.E.Y.'nin evine baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 uçaksavar mermisi, 9 tabanca fişeği, 2 tabanca namlusu, 2 tabanca şarjörü, 6 adet değişik ebatlarda kama ve hançer, bir polis rozeti ile tabanca ve namlu yapımında kullanıldığı değerlendirilen alet ele geçirildi. Jandarma ekipleri, M.E.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, kaza yerinde sürücünün takma dişini aradı

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Son dakika: İhbar üzerine baskın yapılmıştı! Evden uçaksavar mermisi çıktı
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