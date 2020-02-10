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Son dakika haberi: Olumsuz hava şartları nedeniyle ’da okullar tatil edildi

Olumsuz hava şartları Türkiye'nin bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi. 'da olumsuz hava şartları gündelik yaşamı aksatmaya devam ediyor. Yağan kar ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle Van'daki okullar yarın için tatil edildi. Konuyla ilgili Van Valiliği açıklamada bulundu. Ayrıca Van'daki kamu personelleri ile ilgili de açıklama yapıldı. Van'da geçtiğimiz günlerde olumsuz hava şartları nedeniyle çığ felaketi yaşanmış ve 41 kişi hayatını kaybetmişti. İşte Van'dan gelen son dakika gelişmeleri...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.2.2020 13:34 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 13:55 ABONE OL
Son dakika haberi: Olumsuz hava şartları nedeniyle Van’da okullar tatil edildi

Van'da kar yağışı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Van'da çığ felaketi yaşanmıştı. Yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi. Van Valiliği konula ilgili açıklamada bulundu.

VAN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMASI

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 11.02.2020 Salı günü de ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, halk eğitim, özel eğitim, rehberlik araştırma ve rehabilitasyon merkezlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE VAN'DA YAŞANAN ÇIĞ FELAKETİ

Geçtiğimiz günlerde Van Bahçesaray'da çığ felaketi yaşanmıştı. Yaşanan çığ sonrası 41 vatandaş hayatını kaybetmişti. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Çığ altından çıkarılan yaralıların da hastanede tedavi edildiği belirtildi.

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Son dakika haberi: Olumsuz hava şartları nedeniyle Van’da okullar tatil edildi
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