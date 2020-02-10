Son dakika haberi: Olumsuz hava şartları nedeniyle Van’da okullar tatil edildi

Van'da kar yağışı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Van'da çığ felaketi yaşanmıştı. Yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi. Van Valiliği konula ilgili açıklamada bulundu.

VAN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMASI

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 11.02.2020 Salı günü de ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, halk eğitim, özel eğitim, rehberlik araştırma ve rehabilitasyon merkezlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE VAN'DA YAŞANAN ÇIĞ FELAKETİ

Geçtiğimiz günlerde Van Bahçesaray'da çığ felaketi yaşanmıştı. Yaşanan çığ sonrası 41 vatandaş hayatını kaybetmişti. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Çığ altından çıkarılan yaralıların da hastanede tedavi edildiği belirtildi.

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