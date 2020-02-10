Tokat’ta bugün okular tatil mi? 10 Şubat Pazartesi Tokat Valiliğinden kar tatili açıklaması geldi mi?

Tokat Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması geldi. Şubat ayını yaşadığımız şu günlerde İç Anadolu ve Doğu bölgelerimizde yoğun kar yağışları etkisini hissettirmeye devam ediyor. Hal böyle olunca ilçelerde ve şehir genelinde yağan kar, gündelik hayatın yanında eğitim öğretim üzerinde de kar tatili aksaklıklarına neden oluyor. Peki, Tokat'ta bugün okullar tatil mi? 10 Şubat Pazartesi Tokat valiliğinden kar tatili açıklaması geldi mi? İşte ayrıntılar…
Haberimizin ayrıntılarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile Tokat Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasını bulabilirsiniz…