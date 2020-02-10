Tokat’ta bugün okular tatil mi? 10 Şubat Pazartesi Tokat Valiliğinden kar tatili açıklaması geldi mi?

Tokat Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması geldi. Şubat ayını yaşadığımız şu günlerde İç Anadolu ve Doğu bölgelerimizde yoğun kar yağışları etkisini hissettirmeye devam ediyor. Hal böyle olunca ilçelerde ve şehir genelinde yağan kar, gündelik hayatın yanında eğitim öğretim üzerinde de kar tatili aksaklıklarına neden oluyor. Peki, Tokat'ta bugün okullar tatil mi? 10 Şubat Pazartesi Tokat valiliğinden kar tatili açıklaması geldi mi? İşte ayrıntılar…

TOKAT'TA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? TOKAT VALİLİĞİ'NDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI GELDİ!

Haberimizin ayrıntılarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile Tokat Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasını bulabilirsiniz…