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ve ’ta okullar tatil olacak mı? Yarın Sivas ve Yozgat’ta okullar tatil mi?

Ülke genelinde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava durumuyla pek çok il ve ilçe beyaza bürünürken günü okula gitmeye hazırlanan öğrenci ve öğretmenler okulların tatil olup olmayacağına ilişkin merakla bekliyorlar. Durum böyle olunca öğrenci, öğretmen ile veliler arama motorlarında ve ’ta okullar tatil olacak mı? şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve pek çok ilin valiliğinden son dakika açıklamaları gelmeye devam ederken Yozgat ve Sivas illerinde yaşayan vatandaşlar Yarın Sivas ve Yozgat’ta okullar tatil mi? merak ediyor. İşte tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 11.2.2020 01:37 ABONE OL
Yozgat ve Sivas’ta okullar tatil olacak mı? Yarın Sivas ve Yozgat’ta okullar tatil mi?

Tüm Türkiye'de geçtiğimiz hafta sonuyla birlikte etkili olmaya başlayan kar yağışı ve soğuk hava ile pek çok il ve ilçe beyaz örtüyle kaplanırken sabah okula gidecek olan öğrenci ve öğretmenler bulundukları illerde okulların tatil olup olmayacağına ilişkin meraklı bekleyiş sürüyor. Öte yandan Yozgat ve Sivas illerinde yaşayan öğrenci ve öğretmenler de okulların tatil olup olmadığıyla ilgili olarak arama motorlarında Yozgat ve Sivas'ta okullar tatil olacak mı? şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. Peki, Yarın Sivas ve Yozgat'ta okullar tatil mi? İşte tüm merak edilenler…

YOZGAT VE SİVAS'TA OKULLAR TATİL OLACAK MI? YARIN SİVAS VE YOZGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

11 Şubat günü Yozgat ve Sivas'ta okulların tatil olup olmadığı ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

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Yozgat ve Sivas’ta okullar tatil olacak mı? Yarın Sivas ve Yozgat’ta okullar tatil mi?
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