Yozgat ve Sivas’ta okullar tatil olacak mı? Yarın Sivas ve Yozgat’ta okullar tatil mi?

Tüm Türkiye'de geçtiğimiz hafta sonuyla birlikte etkili olmaya başlayan kar yağışı ve soğuk hava ile pek çok il ve ilçe beyaz örtüyle kaplanırken sabah okula gidecek olan öğrenci ve öğretmenler bulundukları illerde okulların tatil olup olmayacağına ilişkin meraklı bekleyiş sürüyor. Öte yandan Yozgat ve Sivas illerinde yaşayan öğrenci ve öğretmenler de okulların tatil olup olmadığıyla ilgili olarak arama motorlarında Yozgat ve Sivas'ta okullar tatil olacak mı? şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. Peki, Yarın Sivas ve Yozgat'ta okullar tatil mi? İşte tüm merak edilenler…

YOZGAT VE SİVAS'TA OKULLAR TATİL OLACAK MI? YARIN SİVAS VE YOZGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

11 Şubat günü Yozgat ve Sivas'ta okulların tatil olup olmadığı ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;