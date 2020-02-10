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'Yuvam yıkılıyor' dedi polis harekete geçti

Eşi sanal bahisten yüklü miktarda para kaybeden bir kadının "Yuvamız yıkılacak" ihbarı üzerine sanal bahis üssüne dönüştürülen internet kafeye baskın yapıldı, çete çökertildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 10.2.2020 15:10 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 15:49 ABONE OL
'Yuvam yıkılıyor' dedi polis harekete geçti

Sancaktepe ilçesinde son bir ayda eşi yüklü miktarda para kaybeden Y.B. adlı kadının ihbarı üzerine Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 3 kişilik bir sanal bahis çetesinin, referansla kendilerine ulaşan kişilere internetten üyelik şifresi verdiği belirlendi.

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İnternet kafe olarak açılan ancak sanal bahis üssü olarak kullanılan adrese baskın yapıldı. Yasa dışı kumar oynatmak, sanal bahis, mala zarar verme, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, cinsel istismar ve dolandırıcılık suçlarından 11 kayıtları olan R.Ç. (35), M.D. (21) ve G.C. (29) gözaltına alındı. Yasa dışı sanal bahisten elde edilen 9 bin 640 lira nakit para ele geçirildi. "Sanal Bahis-Kumar Oynatılması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan 3 şüpheliden M.D. ve G.C. tutuklandı. R.Ç. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyonda ele geçen harici disk ve cep telefonunun incelemesi sürüyor.

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'Yuvam yıkılıyor' dedi polis harekete geçti
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