'Yuvam yıkılıyor' dedi polis harekete geçti

Sancaktepe ilçesinde son bir ayda eşi yüklü miktarda para kaybeden Y.B. adlı kadının ihbarı üzerine Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 3 kişilik bir sanal bahis çetesinin, referansla kendilerine ulaşan kişilere internetten üyelik şifresi verdiği belirlendi.

SABIKALARI KABARIK

İnternet kafe olarak açılan ancak sanal bahis üssü olarak kullanılan adrese baskın yapıldı. Yasa dışı kumar oynatmak, sanal bahis, mala zarar verme, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, cinsel istismar ve dolandırıcılık suçlarından 11 kayıtları olan R.Ç. (35), M.D. (21) ve G.C. (29) gözaltına alındı. Yasa dışı sanal bahisten elde edilen 9 bin 640 lira nakit para ele geçirildi. "Sanal Bahis-Kumar Oynatılması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan 3 şüpheliden M.D. ve G.C. tutuklandı. R.Ç. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyonda ele geçen harici disk ve cep telefonunun incelemesi sürüyor.