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ve ’te mi? Bugün 10 Şubat Pazartesi Karabük ve Zonguldak’ta okullar tatil olacak mı?

ve 'te bugün mi? Sorusu binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Neredeyse tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı illerin valilikleri tarafından son dakika açıklamaları ile eğitime bir günlük ara verilmesine neden oluyor. Peş peşe gelen açıklamalar ile yaşadığı ilde kar yağışı olan vatandaşlar ise kendi valiliklerinden kar tatili duyurusu bekliyor. Sabah saatlerinden itibaren binlerce öğrenci ve velinin gündemindeki konuyla ilgili olarak iki ilimizden daha açıklama geldi. Peki, Zonguldak ve Karabük'te okullar tatil mi? Bugün Karabük ve Zonguldak'ta okullar tatil olacak mı? Valilik tarafından açıklama geldi mi? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 10.2.2020 07:07 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 07:08 ABONE OL
Zonguldak ve Karabük’te okullar tatil mi? Bugün 10 Şubat Pazartesi Karabük ve Zonguldak’ta okullar tatil olacak mı?

Birçok ilimizde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren ve 'te yarın mi? Şeklindeki sorularına yanıt aramaya başladı. Valilikler tarafından yapılan açıklamalar peş peşe gelirken bu iki ilimizden de son dakika kar tatili duyurusu ajanslar tarafından bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarıları gelirken haberimizin içerisinde konu ile ilgili tüm gelişmelere ulaşabilirsiniz. Peki, Zonguldak ve Karabük'te okullar tatil mi? Yarın Karabük ve Zonguldak'ta okullar tatil olacak mı? İşte konu ile ilgili gelen son dakika açıklaması…

KARABÜK VE ZONGULDAK'TA EĞİTİME KAR ENGELİ! YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde eğitime ara verilmeye devam ediyor. Haberimizin devamından Valilikler tarafından gelen son dakika açıklamalarına ve tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

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Zonguldak ve Karabük’te okullar tatil mi? Bugün 10 Şubat Pazartesi Karabük ve Zonguldak’ta okullar tatil olacak mı?
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