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13 Şubat listesi açıklandı! kataloğu listesinde bu hafta hangi ürünler var?

listesi hakkında araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Hazırladığı kampanyaları başarılı bir şekilde vatandaşa ulaştıran marketin indirimli ürünleri şaşırtmaya devam ediyor. Perşembe günlerinin vazgeçilmez indirimlerinden yararlanmak için en yakın mağazayı ziyaret edebilirsiniz. Özellikle ev hanımlarını yakından ilgilendiren indirimli ürünler listesi sayfa sayfa katalog halinde yayınlandı. Katalogta Sevgililer Günü’ne özel hediyelik eşyaların yanında teknoloji ürünlerinde cazip fiyat indirimi yer alıyor. Bu haftanın 13 Şubat kataloğunda cep telefonu, el blender seti, kulaklık, ev ve banyo aksesuar çeşitleri, makyaj organizeri yer aldı. Peki 13 Şubat 2020 kataloğunda neler var? İşte, haftanın indirimli ürünler listesi

Giriş Tarihi: 11.2.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 09:14 ABONE OL
13 Şubat A101 aktüel ürünler listesi açıklandı! A101 kataloğu listesinde bu hafta hangi ürünler var?

Yeni haftanın aktüel kataloğu yayınlandı. Her yaştan bütçeye hitap eden indirimli ürünler listesi yoğun ilgi görüyor. Perşembe günleri mağazanın kapıları yeni indirim fırsatlarına açılacak. Hem cazip hem de kaliteli ürünlerden faydalanmak için sizde en yakın mağazadan alışveriş yapabilirsiniz. On binlerce vatandaş '' 13 Şubat kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Şubat ayı kampanyalarından tam not almayı başaran marketin, yeni dönem kampanyasını tanıtan indirim kataloğunu yayınladı. Peki kataloğunda bu hafta neler var? Haberimizde, 13 Şubat 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunun tam listesine bakabilirsiniz.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR? 13 ŞUBAT

Şubat ayı kampanyalarının başlaması ile gözler yine A101 marketlerin indirimlerine çevrildi. Aşağıda yer alan görsele tıklayarak 13 Şubat A101 aktüel kataloğuna bakabilir, indirimli ürünler listesinde yer alan fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

A101 AKTÜEL KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

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13 Şubat A101 aktüel ürünler listesi açıklandı! A101 kataloğu listesinde bu hafta hangi ürünler var?
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