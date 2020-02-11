Adıyaman ve Malatya’da okullar tatil mi? Malatya ve Adıyaman’da yarın okullar tatil olacak mı?

Özellikle geçtiğimiz haftadan itibaren ülke genelini saran kar yağışı en çok öğrencileri etkiliyor. Soğuk hava sebebi ile bazı illerde ve ilçelerde meydana gelen okulların tatil oluşu ile ilgili haberlerin ardından her gün konuya yönelik araştırmalar düzenli olarak yapılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu bölgeler için buzlanma, don olayı ve etkili kar yağışı adına vatandaşları uyarmıştı. Buna göre; Malatya ve Adıyaman'da okullar tatil mi? Adıyaman ve Malatya'da yarın okullar tatil olacak mı?

ADIYAMAN VE MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Haberimizin içeriğinden Malatya ve Adıyaman'da okulların tatil olup olmadığı bilgisine ulaşabilir, gerekli bilgileri edinebilirsiniz.