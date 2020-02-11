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ve ’da okullar tatil mi? Malatya ve Adıyaman’da yarın okullar tatil olacak mı?

Ülkemizin genelinde yaşanan soğuk ve sert hava koşulları nedeniyle pek çok ilimizde okulların tatil olduğuna dair bilgiler gelmekte. Kar yağışı sebebi ile eğitime verilen ara için öğrenciler sevinirken veliler konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Güncek olarak gelen kar tatili haberleri vatandaşların yoğun ilgisini çekerken öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü her bölge ve il için hava durumu raporunu yayınlıyor. ve gibi kış aylarının sert geçtiği bölgeler de soğuk havadan nasibini alıyor. Buna göre; Malatya ve Adıyaman’da okullar tatil mi? Adıyaman ve Malatya’da yarın okullar tatil olacak mı? Valilikten açıklama geldi mi?

Giriş Tarihi: 11.2.2020 15:43 ABONE OL
Adıyaman ve Malatya’da okullar tatil mi? Malatya ve Adıyaman’da yarın okullar tatil olacak mı?

Özellikle geçtiğimiz haftadan itibaren ülke genelini saran kar yağışı en çok öğrencileri etkiliyor. Soğuk hava sebebi ile bazı illerde ve ilçelerde meydana gelen okulların tatil oluşu ile ilgili haberlerin ardından her gün konuya yönelik araştırmalar düzenli olarak yapılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu bölgeler için buzlanma, don olayı ve etkili kar yağışı adına vatandaşları uyarmıştı. Buna göre; Malatya ve Adıyaman'da okullar tatil mi? Adıyaman ve Malatya'da yarın okullar tatil olacak mı?

ADIYAMAN VE MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Haberimizin içeriğinden Malatya ve Adıyaman'da okulların tatil olup olmadığı bilgisine ulaşabilir, gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

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Adıyaman ve Malatya’da okullar tatil mi? Malatya ve Adıyaman’da yarın okullar tatil olacak mı?
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