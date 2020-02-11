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ve ’de yarın okullar tatil mi? Niğde ve Aksaray’da 12 Şubat Çarşamba okullar tatil olacak mı?

Kar yağışından etkilenen ve ’de yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Özellikle nüfus açısından yoğun olan illerimizdeki kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bu durumdan etkilenen konuların başında ise ulaşım ve dolayısıyla eğitim ve öğretim geliyor. Niğde ve Aksaray’da yaşayan on binlerce öğrenci ve velileri, yarın okullar tatil edildi mi sorusuna yanıt ararken Valilik tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki Aksaray ve Niğde Valilikleri tarafından kar tatili için son dakika açıklaması yapıldı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 11.2.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 16:54 ABONE OL
Aksaray ve Niğde’de yarın okullar tatil mi? Niğde ve Aksaray’da 12 Şubat Çarşamba okullar tatil olacak mı?

Soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini artırırken Aksaray ve Niğde'de okullar tatil edildi mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Şubat ayının ikinci haftası itibarıyla soğuk hava dalgasının etkisini artırması sebebiyle çeşitli illerimizde eğitim ve öğretime ara verildi. Peki ulaşım, eğitim gibi pek çok konuyu olumsuz yönde etkileyen kar yağışı sebebiyle Aksaray ve Niğde'de okullar tatil edildi mi? İşte Aksaray ve Niğde için MGM hava durumu tahminleri ve MEB ile Valilik açıklamaları…

AKSARAY VE NİĞDE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

MEB veya Valilik tarafından 12 Şubat Çarşamba günü için Aksaray ve Niğde şehirlerine yönelik kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

AKSARAY'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Aksaray için 12 Şubat Çarşamba günü hava durumu tahmini: Hafif yağmurlu, sıcaklık 5 derece

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle kar tatili haberleri merakla araştırılıyor. Şu an için Aksaray Valiliği'nden yapılan bir kar tatili açıklaması mevcut değil. Valilik tarafından konuya yönelik son dakika açıklaması yapıldığı takdirde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

NİĞDE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Niğde için 12 Şubat Çarşamba günü hava durumu tahmini: Hafif yağmurlu, sıcaklık 5 derece

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle kar tatili haberleri merakla araştırılıyor. Şu an için Niğde Valiliği'nden yapılan bir kar tatili açıklaması mevcut değil. Valilik tarafından konuya yönelik son dakika açıklaması yapıldığı takdirde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Aksaray ve Niğde’de yarın okullar tatil mi? Niğde ve Aksaray’da 12 Şubat Çarşamba okullar tatil olacak mı?
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