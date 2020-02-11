Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Ankara’da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Ankara’da yarın okullar tatil olacak mı?

’da yarın ? 12 Şubat Ankara’da yarın okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden yapılan son dakika hava durumu uyarılarının ardından ’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bu hafta etkisini devam ettirmesi beklenen kar yağışı nedeniyle gözler de Ankara Valiliği’ne çevrildi. ‘Ankara’da yarın ’ sorusunun cevabı öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Ankara Valisi Vasip Şahin kar tatili açıklaması yaptı mı? Ankara’da 12 Şubat Çarşamba günü yarın okullar tatil olacak mı?

Giriş Tarihi: 11.2.2020 12:51 ABONE OL
Ankara’da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Ankara’da yarın okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji'nin yaptığı son dakika hava durumu tahminlerine göre birçok ilde kar yağışının beklendiği belirtilmişti. Bu uyarıların ardından 'da da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Hava durumu raporuna göre önümüzdeki üç gün boyunca ise devam etmesi bekleniyor. Öte yandan öğrenciler de 'Ankara'da yarın ' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Vali Vasip Şahin'nden son dakika kar tatili açıklaması beklenirken, konu ile ilgili de sosyal medyada birçok paylaşımlar yapılıyor. Peki, 12 Şubat Çarşamba Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara'da okullar tatil olacak mı? İşte tüm detaylar!

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da başlayan kar yağışına en çok sevinen öğrenciler oldu. Kar yağışı nedeniyle tatil beklentilerine giren öğrenciler konu ile ilgili sosyal medyada da bolca paylaşımda bulunuyor.

12 ŞUBAT ANKARA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Bu hafta boyunca etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle gözler Ankara Valiliği'ne çevrildi.

İşte tüm detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Ankara’da yarın okullar tatil olacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN