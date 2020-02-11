Ankara’da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Ankara’da yarın okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji'nin yaptığı son dakika hava durumu tahminlerine göre birçok ilde kar yağışının beklendiği belirtilmişti. Bu uyarıların ardından Ankara'da da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Hava durumu raporuna göre önümüzdeki üç gün boyunca ise devam etmesi bekleniyor. Öte yandan öğrenciler de 'Ankara'da yarın okullar tatil mi' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Vali Vasip Şahin'nden son dakika kar tatili açıklaması beklenirken, konu ile ilgili de sosyal medyada birçok paylaşımlar yapılıyor. Peki, 12 Şubat Çarşamba Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara'da okullar tatil olacak mı? İşte tüm detaylar!

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da başlayan kar yağışına en çok sevinen öğrenciler oldu. Kar yağışı nedeniyle tatil beklentilerine giren öğrenciler konu ile ilgili sosyal medyada da bolca paylaşımda bulunuyor.

12 ŞUBAT ANKARA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Bu hafta boyunca etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle gözler Ankara Valiliği'ne çevrildi.

İşte tüm detaylar;