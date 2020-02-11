Ankara'da yarın okullar tatil mi oldu? Valilik açıklamaları peş peşe geliyor! 12 Şubat Çarşamba Ankara'da okullar tatil mi edildi? İşte detaylar…

Ülke genelinde geçtiğimiz hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle pek çok ilin valiliği tarafından son dakika kar tatili açıklamaları gelmeye devam ediyor. 12 Şubat günü yarın okula gidecek olan öğrenci ve öğretmenler okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin meraklı bekleyişlerini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Durum böyle olunca 12 Şubat Çarşamba günü okula gitmeye hazırlanan öğrenciler arama motorlarında Ankara'da okullar tatil mi edildi? sorularıyla araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyorlar. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi oldu? İşte tüm detaylar…

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLDU? 12 ŞUBAT ÇARŞAMBA ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

12 Şubat Çarşamba günü Ankara ilimizde okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;