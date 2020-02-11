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'da yarın okullar tatil mi oldu? Valilik açıklamaları peş peşe geliyor! Çarşamba Ankara'da okullar tatil mi edildi? İşte detaylar…

Tüm ’de geçtiğimiz Cumartesi gününden bu yana etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle pek çok ilin karlar altında kalmasının ardından o illerin Valiliklerinden son dakika kar tatili açıklaması yapılmaya devam ediliyor. Çarşamba günü yarın okula gidecek olan öğrenci ve öğretmenlerin bulundukları iller için kar tatili bekleyişi sürerken ’da okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ederek arama motorlarında Ankara'da okullar tatil mi edildi? şeklinde soruyla arama motorlarındaki yoğun araştırmalarına devam ediyorlar. Peki, 12 Şubat günü Ankara'da yarın okullar tatil mi oldu? İşte tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 11.2.2020 19:20 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 19:20 ABONE OL
Ankara'da yarın okullar tatil mi oldu? Valilik açıklamaları peş peşe geliyor! 12 Şubat Çarşamba Ankara'da okullar tatil mi edildi? İşte detaylar…

Ülke genelinde geçtiğimiz hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle pek çok ilin valiliği tarafından son dakika kar tatili açıklamaları gelmeye devam ediyor. 12 Şubat günü yarın okula gidecek olan öğrenci ve öğretmenler okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin meraklı bekleyişlerini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Durum böyle olunca 12 Şubat Çarşamba günü okula gitmeye hazırlanan öğrenciler arama motorlarında Ankara'da okullar tatil mi edildi? sorularıyla araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyorlar. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi oldu? İşte tüm detaylar…

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLDU? 12 ŞUBAT ÇARŞAMBA ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

12 Şubat Çarşamba günü Ankara ilimizde okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;

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Ankara'da yarın okullar tatil mi oldu? Valilik açıklamaları peş peşe geliyor! 12 Şubat Çarşamba Ankara'da okullar tatil mi edildi? İşte detaylar…
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