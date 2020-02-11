Annesini kaçıran amcasını öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

Kars'ın Kağızman ilçesinde devlet hastanesinin kantinini işleten Mehmet Demir (43), iddiaya göre bir süre önce ağabeyi ölünce dul kalan yengesini kaçırdı. Annesinin kaçırılmasını hazmedemeyen Ahmet Demir (26), dün sabah amcasını çalıştığı hastanede tabancayla vurarak öldürdü ardından polise teslim oldu. Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyünde de ormanlık alanda alkol alan A.O.,T.U. ve E.E. gürültü yapınca, o bölgede evi bulunan Barış Sargın (39), uyarıda bulundu. Çıkan kavgada 3 kişi Sargın'ı bıçaklayarak öldürdü. 3 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Büyükçekmece'de ise otomobilde iki kişi başından silahla vuruldu. Ahmet K. hastanede yaşamını yitirdi. Gaziantep'te "Sinemaya gidiyorum" diyerek evden çıkan 17 yaşındaki Samet Çalışkan evinden 10 kilometre uzaklıkta bir parkta bıçaklanarak ödürüldü. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda başından silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Balıkesir Manyas'ta da G.Ö. (45), kocası E.Ö (47) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.SABAH