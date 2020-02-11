Arigato Watanabe (Teşekkürler Watanabe)

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin hemen ardından devlet ile millet kenetlenip yaraları sararken, yurtdışında da Türkiye dostları Elazığ için harekete geçti. İşte o kalbi Türkiye ile birlikte çarpanlardan biri, yaklaşık 8 bin kilometre uzakta, Japonya'dan Noboru Watanabe idi... 60 yaşındaki emekli polis memuru Watanabe, Singapur seyahatinin ardından Japonya'ya döndüğünde, Elazığ depreminin haberini aldı. Bu acı haberi alır almaz çok sevdiği Türkiye için neler yapabileceğini düşündü. Watanabe, 200 bin yenlik (yaklaşık 12 bin lira) bir yardımı bir mektupla birlikte Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'ne bıraktı. Watanabe, mektubunda şöyle dedi: "Japonya gibi Türkiye'nin de doğal afete maruz kalması beni çok kaygılandırıyor. Hemen afetzedelere başsağlığı dilemek için Türkiye gelmek isterim, ama maalesef böyle bir imkanım yok. Bir an önce afetten etkilenen bölgenin yeniden yapılanmasının tamamlanması ve yerel sakinlerin bir daha mutluluğa kavuşmasını temenni ediyorum. Miktarı ufacık olmakla birlikte size 200 bin Japon yeni gönderiyorum. Paranın yeniden imar için kullanılmasını arz ederim."Elazığ depremzedeleri için örnek bir davranış gösteren Noboru Watanabe'ye SABAH ulaştı. 18 yaşındayken Japon Öz Savunma Kuvvetleri'ne giren Watanabe, 2 yıllık çalışmanın ardından polis memuru olmuş. Tam 39 yıl görevin ardından 2 yıl önce emekli olan Watanabe'nin Türkiye ile yolunu kesiştiren ise, Ertuğrul Fırkateyni faciasının yaşandığı Kushimoto'ya yaptığı gezi olmuş. Watanabe, bu gezi sırasında Kushimoto'daki facia anısına dikilen anıtı da ziyaret ettiğini anlattı. Watanabe, Türkiye ile ilgili Ertuğrul fırkateyni faciası, İran-Irak savaşı esnasında İran'daki Japon vatandaşlarının THY tarafından kurtarılması gibi olaylar hakkında televizyon ve kitaplardan bilgi edindiğini söyledi.Emekli polis memuru Watanabe, temmuzda bir tur programıyla Türkiye'yi ziyaret edeceğini de söyledi. Watanabe, "Deprem bölgesini ziyaret etmek isterim. Fakat Türkiye'nin doğusu tur programına dahil değil. Bu yüzden maalesef Elazığ'ı ziyaret etme fırsatım olamayacak" dedi.Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan, Watanabe'ye bir teşekkür mektubu yazarak kendisiyle en kısa zamanda görüşmek istediklerini belirtti. Mercan, "Kendisine öncelikle ince düşüncesi için teşekkür ederiz. Gösterdiği hassasiyetten ötürü de ayrıca şükranlarımızı sunarız" ifadelerini kullandı.

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