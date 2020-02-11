Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde İmal" konusu ile yürütülen çalışmalar kapsamında bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki eve geçtiğimiz cuma günü saat 22.00'de operasyon düzenledi. Baskında Ercan C. (36) isimli şüpheli şahısı yakaladı. Evde yapılan aramalarda, 6,5 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 1 adet elektronik terazi, 1 adet cep telefonu, 1 adet süzgeç ve çok sayıda uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Ercan C. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken şahısın "Güveni Kötüye Kullanma" suçundan daha önceden faili firar olarak arandığı tespit edildi.