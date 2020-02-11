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Bayrağı enkaz altında bırakmadı

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
Bayrağı enkaz altında bırakmadı
Elazığ'da depremin ardından yıkılan bir binanın içinde Türk bayrağını fark eden yıkım işçisi Vahap Bulukgiray, tehlikeyi göze alarak bayrağı bulunduğu yerden aldı. Deprem nedeniyle yıkılan binanın içinde Türk bayrağının asılı olduğunu gören Bulukgiray, hassasiyet göstererek harekete geçti. Durumu kepçe operatörüne anlattı ve kepçenin aşağıya indirilmesini istedi. Evli ve 3 çocuk babası Bulukgiray, iş makinesinin kepçesine binerek hasarlı binanın içine girip duvarda asılı olan Türk bayrağını aldı. Bulukgiray'ın, bu davranışı çevredeki vatandaşların takdirini aldı.

Aziz ÖNAL / SABAH
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Bayrağı enkaz altında bırakmadı
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