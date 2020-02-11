Denizli Valiliğinden hastanedeki kavgayla ilgili açıklama

Olay geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Denizli Devlet Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, Başhekim Mehmet E. geçtiğimiz günlerde Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürü Harun S.'ye bir iş hakkında talimat verdi.

Başhekim Mehmet E.

Ancak Harun S. talimatı yerine getirmeyince aralarında tartışma yaşandı. Bunun üzerine Harun S., boğazı sıkıp başına yumruk attığı başhekimi darp etti. Darp raporu alan Mehmet E. Çınar Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu. Aynı şekilde Harun S. de darp raporu alarak, Mehmet E. hakkında şikayetçi oldu.

Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürü Harun S.

Olayla ilgili Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yerel ve ulusal basında yer alan kavga olayı ile ilgili olarak idari ve adli soruşturma başlatılmış olup, konu hakkında yürütülmekte olan soruşturmanın selameti bakımından, Valiliğimiz tarafından Denizli Devlet Hastanesinde görev yapan Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Harun S.'nın 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca Sağlık Bakanlığı ile imzalamış olduğu Hizmet Sözleşmesinin 11.maddesi 5.fıkrası gereğince sözleşmesi askıya alınmıştır" ifadelerine yer verildi.