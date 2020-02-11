Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Deprem bölgesinde hırsızlık yapan 5 şüpheli tutuklandı

bölgesinde yapan 5 şüpheli tutuklandı

'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından merkeze bağlı Sarayatik ve Çarşı Mahallelerinde iki ayrı hasarlı binadan ihbarı geldi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptığı çalışmada hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüpheliler S.G., İ.G , Y.D., A.D. ve M.E yakalandı. Yakalanan 5 şüpheli emniyette ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.2.2020 18:21 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 18:33 ABONE OL
Deprem bölgesinde hırsızlık yapan 5 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından merkeze bağlı Sarayatik ve Çarşı Mahallelerinde iki ayrı hasarlı binadan hırsızlık ihbarı geldi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptığı çalışmada hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüpheliler S.G., İ.G , Y.D., A.D. ve M.E yakalandı. Yakalanan 5 şüpheli emniyette ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Canlı yayına böyle yansıdı: Mucize kurtuluş

Cumhuriyet Başsavcılığı hırsızlık olaylarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "24 Ocak 2020 tarihinde ilimizde meydana gelen depremde hasar gören binalarda hırsızlık olayları olduğu yönünde alınan ihbarlar üzerine kolluk kuvvetlerince yapılan çalışmalar neticesinde Elazığ Merkez Çarşı Mahallesi Kutlu Sokak üzerinde bulunan hasarlı binalardan birinde ve yine Elazığ Merkez Sarayatik Mahallesi Bosna Hersek Bulvarı üzerinde bulunan hasarlı binalardan birinde olmak üzere iki ayrı sokakta hırsızlık olayı tespit edildi.

Her iki olay nedeniyle gözaltına alınan şüpheliler S.G., İ.G ile Y.D., A.D. ve M.E., 11 Şubat 2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerine müteakip tutuklanmaları talebi ile sevk edildikleri Elazığ Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmiştir" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem bölgesinde hırsızlık yapan 5 şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN