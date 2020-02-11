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ve ’da yarın mi? Bolu ve Düzce’de Çarşamba okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılarının ardından birçok ilimizde kar yağışı başladı. Kar yağışı ve ’da da etkili oluyor. Yağışların başlamasının ardından öğrenciler yarın mi sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Bolu ve Düzce’de Çarşamba günü okullar tatil mi? İşte tatil haberleri ile ilgili detaylar ve yapılan açıklamalar…

Giriş Tarihi: 11.2.2020 15:34 ABONE OL
Düzce ve Bolu’da yarın okullar tatil mi? Bolu ve Düzce’de Çarşamba okullar tatil olacak mı?

Geçtiğimiz haftadan bu yana Türkiye genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesi nedeniyle de kimi il ve ilçelerde okullar ilgili ilin valiliği tarafından yapılan açıklama ile tatil ediliyor. En son iki gün üst üste Trabzon'da okullar tatil edilmiş ve ardından bir açıklama ile daha Çarşamba günü de okulların tatil olduğu açıklanmıştı. Merak konusu olan illerden ikisi ise Düzce ve Bolu oldu. Düzce ve Bolu'nun birçok kesiminde kar yağışı etkili oluyor Peki, yarın düzce ve Bolu'da okullar tatil mi?

BOLU VE DÜZCE'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ - OKULLAR TATİL Mİ?

İşte Düzce ve Bolu'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı…

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Düzce ve Bolu’da yarın okullar tatil mi? Bolu ve Düzce’de Çarşamba okullar tatil olacak mı?
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