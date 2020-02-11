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'de müşteriye götürdüğü pizzaya tüküren kuryeye 2,5 yıl hapis cezası

'de sipariş üzerine götürdüğü pizzaya tükürdüğü gerekçesiyle yargılanan dağıtım elemanına 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mağdur 'ün tazminat talebiyle açtığı diğer davada ise mahkeme, kurye Burak S. ile o dönem çalıştığı şirketin Alyüz'e bir pizza bedeli ile 4 bin lira ödemesine hükmetmişti.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.2.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 16:54 ABONE OL
Eskişehir'de müşteriye götürdüğü pizzaya tüküren kuryeye 2,5 yıl hapis cezası

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Burak S. (22) ve davacı Hüseyin Alyüz (34) ile tarafların avukatları katıldı.

İNKAR ETTİ

Son savunmasını yapan Burak S, suçlamaları reddederek, "Kutuyu açıp pizzaya tükürmedim, beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "mala zarar vermek ve besini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürmek" suçlarından 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Pizzaya tüküren kurye güvenlik kamerasında

DAVA SÜRECİ

Yenibağlar Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Alyüz, ülke genelinde şubeleri bulunan bir pizza şirketine 24 Aralık 2017'de sipariş vermişti. Bağlar Şubesi çalışanı Burak S'nin ürünü teslim etmeden önce pizzaya tükürdüğü apartmanın güvenlik kameralarına yansımıştı. Pizza şirketinin şubesi, şikayet üzerine Burak S'nin işine son vermişti.

Mağdur Hüseyin Alyüz'ün tazminat talebiyle açtığı diğer davada ise mahkeme, kurye Burak S. ile o dönem çalıştığı şirketin Alyüz'e bir pizza bedeli ile 4 bin lira ödemesine hükmetmişti.

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Eskişehir'de müşteriye götürdüğü pizzaya tüküren kuryeye 2,5 yıl hapis cezası
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