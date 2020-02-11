Gümüşhane ve Bayburt’ta yarın okullar tatil olacak mı? Bayburt ve Gümüşhane’de Çarşamba okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre yarın (Çarşamba) beklenen hava sıcaklığı -10'a kadar düşecek. Özellikle sabah 06:00 saatlerinde hissedilen sıcaklığın -15'e kadar düşmesi bekleniyor. Saat 06:00 ile 09:00 arasında ise hissedilen sıcaklık -10 olarak ifade ediliyor. Gümüşhane'de dün okullar tatil edilmişti bugün de valiliğin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamaları takip ediliyor. Bayburt ve Gümüşhane'de okullar tatil olacak mı?

BAYBURT VE GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Gümüşhane'de beklenen saatlik hava durumu tahmini şu şekilde; saat 03:00 ile 06:00 arasında beklenen sıcaklık -10, hissedilen sıcaklık -15, saat 06:00 ile 09:00 arasında beklenen sıcaklık -6, hissedilen sıcaklık -10 olarak ifade edildi. Öğle saatlerine doğru sıcaklık biraz daha yükselecek.

Gümüşhane ve Bayburt Valiliklerinden okulların tatil olup olmayacağı hakkında henüz bir açıklama gelmedi ilerleyen saatlerde herhangi bir resmi bilgi gelince haberimizde bulabilirsiniz.

GÜMÜŞHANE SAATLİK HAVA DURUMU İÇİN FOTOĞRAFA TIKLAYIN