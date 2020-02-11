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ve ’ta yarın okullar tatil olacak mı? Bayburt ve Gümüşhane’de Çarşamba okullar tatil olacak mı?

Yurt genelinde soğuk hava etkisini hissettiriyor, aynı zamanda başta Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere yoğun kar yağışı devam ediyor. Öğrenciler ve velileri ve ’ta okullar tatil olacak mı sorusunun cevabını araştırıyor. Dün Gümüşhane Valiliği tarafından yapılan açıklamada 11.02.2020 Salı günü okulların tatil olacağı açıklanmıştı, yoğun buzlanma nedeniyle bugün de yapılacak açıklamalar Bayburt ve Gümüşhane'de yarın okullar tatil olacak mı sorusunun cevabını arayanlar tarafından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 11.2.2020 14:35 ABONE OL
Gümüşhane ve Bayburt’ta yarın okullar tatil olacak mı? Bayburt ve Gümüşhane’de Çarşamba okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre yarın (Çarşamba) beklenen hava sıcaklığı -10'a kadar düşecek. Özellikle sabah 06:00 saatlerinde hissedilen sıcaklığın -15'e kadar düşmesi bekleniyor. Saat 06:00 ile 09:00 arasında ise hissedilen sıcaklık -10 olarak ifade ediliyor. Gümüşhane'de dün okullar tatil edilmişti bugün de valiliğin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamaları takip ediliyor. Bayburt ve Gümüşhane'de okullar tatil olacak mı?

BAYBURT VE GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Gümüşhane'de beklenen saatlik hava durumu tahmini şu şekilde; saat 03:00 ile 06:00 arasında beklenen sıcaklık -10, hissedilen sıcaklık -15, saat 06:00 ile 09:00 arasında beklenen sıcaklık -6, hissedilen sıcaklık -10 olarak ifade edildi. Öğle saatlerine doğru sıcaklık biraz daha yükselecek.

Gümüşhane ve Bayburt Valiliklerinden okulların tatil olup olmayacağı hakkında henüz bir açıklama gelmedi ilerleyen saatlerde herhangi bir resmi bilgi gelince haberimizde bulabilirsiniz.

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