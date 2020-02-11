Güngören'de kocası Kadir Ören'i bıçaklayarak öldüren Hülya Ören'in davasında mahkeme kararını açıkladı

İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 25 Ağustos 2019'da Güngören'de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamedeki ifadesinde sanık Ören olay günü eşinin kendisine sinkaflı küfürler ile hakaret ettiğini, kendisinin ise boşanmak istediğini söylediğini anlatmıştı. İfadesinde ayrıca eşinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu da aktaran sanık Hülya Ören, can havliyle mutfaktan bıçak aldığını söyleyerek maktule doğru 2 kez salladığını eşinin ise yere yığıldığını anlatmıştı. İfadesinde hemen polis ve ambulansa haber verdiğini belirten Ören, öldürme kastıyla hareket etmediğini sadece kendini korumak istediğini aktarmıştı. Öte yandan soruşturma kapsamında yapılan araştırmada şüpheli Hülya Ören'in cinayet tarihinden önce maktul eşi hakkında darp ve hakaret suçlamasıyla şikayette bulunduğu bilgisine de iddianamede yer verilmişti.



Hülya Ören'in 'haksız tahrik altında eşi kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.