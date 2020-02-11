İçleri ısıtan kampanya

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17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde hem ailesini hem de sağ kolu ile sağ bacağını kaybeden 48 yaşındaki Asya Koşal, tek eliyle ördüğü ürünleri bu kez depremzedelere gönderecek. İzmir Buca'da yaşayan Koşal, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde üç gün enkaz altında kaldı. Depremde oğlu Oğulcan (5), kızı Cansu (8) ve eski eşi vefat etti. Koşal, sağ kolu ve sağ bacağını da enkaz altında kalmasından dolayı kangren sebebiyle kaybetti. 2011'de evlenip İzmir'e yerleşen Asya Koşal, tek elini kullanarak hem şiş hem de tığ ile birbirinden güzel el işi ürünler örüyor, ürünlerini sosyal medyada satışa sunuyor. Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrası depremzedeler için yardım kampanyası başlatan Koşal'a, Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi.