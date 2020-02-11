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İnşaatta söylediği şarkıyla popüler olan konuştu: Sanatçı olmak isterim

Van'ın İran sınırında bulunan Saray ilçesine bağlı Turanlı Mahallesi'nde yaşayan 'nın (20), 3 yıl önce İstanbul'da inşatta çalışırken söylediği şarkılar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sanatçıların da telefonla görüştüğü Akbaşlı, yaptığı röportajda, "İmkan verilirse sanatçı olmak isterim. Sosyal medyada paylaşılan videomu 2 milyon kişinin tıkladığını öğrendim" dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.2.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 10:22 ABONE OL
İnşaatta söylediği şarkıyla popüler olan Murat Akbaşlı konuştu: Sanatçı olmak isterim

Van'a 135, Saray ilçesine ise 60 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Turanlı Mahallesi'nde yaşayan Kerem ve Nahide Akbaşlı'nın 10 çocuğundan 6'ncısı olan , ortaokuldan sonra okulu bırakarak çobanlık yapmaya başladı. Akbaşlı, daha sonra İstanbul'da giderek inşaatlarda çalıştı. Akbaşlı'nın 3 yıl önce inşaatta söylediği Kürtçe şarkıları, sosyal medyada 2 milyon kişi tıkladı. Sanatçı Zülfü Livaneli'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Böyle bir sese kolay rastlanmaz. Keşke bulabilsek de Diyarbakır başta olmak üzere konserlerime konuk sanatçı olarak davet etsem" dediği ve daha sonra da telefonla görüştüğü Akbaşlı'ya gazeteciler ulaşarak, ilk röportajı yaptı.

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İnşaatta söylediği şarkıyla popüler olan Murat Akbaşlı konuştu: Sanatçı olmak isterim
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