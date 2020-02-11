Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kastamonu ve Karabük'te yarın okullar tatil mi? Karabük ve Kastamonu’da Çarşamba okullar tatil olacak mı?

ve 'te yarın mi? Karabük ve Kastamonu’da Çarşamba okullar tatil olacak mı?

Yurt genelinde etkili olan yağışı Karadeniz'in kalabalık şehirlerinden olan ve 'te de hayatı olumsuz etkiliyor. İlçelerde ve şehir genelinde yağan kar, gündelik hayatın yanında eğitim öğretim üzerinde de kar tatili aksaklıklarına sebep oluyor. Tam bu noktada, her iki şehirde yaşayan on binlerce öğrenci 'Karabük ve Kastamonu'da yarın mi?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 12 Şubat 2020 Çarşamba Kastamonu ve Karabük'te okullar yarın tatil olacak mı? MEB ve Valilik'ten açıklama yapıldı mı? Hava durumu bilgileri ile son dakika detaylarını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 11.2.2020 17:07 ABONE OL
Kastamonu ve Karabük'te yarın okullar tatil mi? Karabük ve Kastamonu’da Çarşamba okullar tatil olacak mı?

Şubat ayı itibarı ile soğuk hava dalgası etkisini arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde görülüyor. Karadeniz'in kalabalık şehirlerinden olan Karabük ve Kastamonu'da da kar yağışı etkisini göstermekte ve gündelik hayat üzerinde birçok durumu olumsuz etkilemekte. Bu doğrultuda, her iki şehirde de yaşayan on binlerce öğrenci ise 'Karabük ve Kastamonu'da okullar yarın tatil mi?' sorusunun yanıtını araştırıyor.

KARABÜK VE KASTAMONU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

Peki, MEB veya Valilik tarafından 12 Şubat 2020 Çarşamba günü için Karabük ve Kastamonu için kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kastamonu ve Karabük'te yarın okullar tatil mi? Karabük ve Kastamonu’da Çarşamba okullar tatil olacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN