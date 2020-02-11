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damat kayınvalidesini suçladı: Bana küfretti!

Bursa'da yeni doğan bebeğini kendisine göstermedikleri gerekçesiyle kayınpederi ile kayınbiraderini öldüren Engin Kocakulak (39) yargılandığı davada, kayınvalidesi Şahinaz Aktan’ı (55) suçlayarak, "Sadece çocuklarımı görmek istiyordum. Kaynanam, küfür etti. Olayın bu aşamaya gelmesinin tek sebebi kendisidir. Bir gün bile cezaevinde kalmak istemiyorum. Tahliyemi istiyorum” dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.2.2020 15:11 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 15:16 ABONE OL
Katil damat kayınvalidesini suçladı: Bana küfretti!

Çifte cinayet, Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde geçtiğimiz temmuz ayında meydana geldi. Engin Kocakulak'ın, 3'üncü çocuğuna hamile olan eşi Hediye Kocakulak (30), evi terk edip, babası Nezir Aktan'ın yanına yerleşti. Kısa süre sonra da doğum yaptı. Engin Kocakulak, olay günü 20 günlük olan bebeğini görmek için kayınpederinin evine gitti. Ancak kendisine bebek gösterilmedi. Engin Kocakulak ile kayınpeder Nezir Aktan (60) ve kayınbirader Yasin Aktan (25) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Engin Kocakulak, yanında getirdiği bıçağı çıkartarak, kayınpederi ile kayınbiraderini çeşitli yerlerinden bıçakladı. Hastaneye kadırılan Nezir Aktan ve Yasin Aktan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Kocakulak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Katil damat kayınvalidesini suçladı: Bana küfretti!
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