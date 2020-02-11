Katil damat kayınvalidesini suçladı: Bana küfretti!

Çifte cinayet, Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde geçtiğimiz temmuz ayında meydana geldi. Engin Kocakulak'ın, 3'üncü çocuğuna hamile olan eşi Hediye Kocakulak (30), evi terk edip, babası Nezir Aktan'ın yanına yerleşti. Kısa süre sonra da doğum yaptı. Engin Kocakulak, olay günü 20 günlük olan bebeğini görmek için kayınpederinin evine gitti. Ancak kendisine bebek gösterilmedi. Engin Kocakulak ile kayınpeder Nezir Aktan (60) ve kayınbirader Yasin Aktan (25) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Engin Kocakulak, yanında getirdiği bıçağı çıkartarak, kayınpederi ile kayınbiraderini çeşitli yerlerinden bıçakladı. Hastaneye kadırılan Nezir Aktan ve Yasin Aktan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Kocakulak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.