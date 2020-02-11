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Kendisini vuran sevgilisine ‘Sen git, polis geliyor’ dedi

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
Kendisini vuran sevgilisine ‘Sen git, polis geliyor’ dedi
İstanbul Esenyurt ilçesine bağlı Ardıçlı Mahallesi'nde Volkan adlı bir kişi, kız arkadaşı Meltem Ç. ile tartışmaya başladı. Volkan, silahla genç kadına 4 el ateş etti. Meltem Ç. bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Saldırgan elinde silahla genç kadının başında beklerken yerde yatan Meltem Ç., erkek arkadaşına "Sen git. Polis geliyor" diye bağırdı. Yaşanan bu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırgan ise ambulansın gelmesinin ardından olay yerinden kaçtı.
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Kendisini vuran sevgilisine ‘Sen git, polis geliyor’ dedi
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