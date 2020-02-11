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ve ’da yarın okullar tatil mi? Çankırı ve Kırıkkale’de Çarşamba okullar tatil olacak mı?

Şubat ayının gelmesi ile birlikte kış etkisini yoğun bir şekilde gösteriyor. Yurdun büyük bir kısmında görülen kar yağışları gündelik hayatı olumsuz şekilde etkilerken, ulaşımla ilgili sorunları da beraberinde getiriyor. Hal böyle olunca yaşadıkları illerde vatandaşlar aramalar gerçekleştiriyor. Bu noktada merak edilenlerden bir tanesi de ‘ ve ’da yarın okullar tatil mi?’ sorusu oldu. Konuyla ilgili valiliklerden açıklama beklenirken, araştırmalar da gün içerisinde devam ediyor. Peki, Çankırı ve Kırıkkale’de Çarşamba okullar tatil olacak mı? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 11.2.2020 15:27 ABONE OL
Kırıkkale ve Çankırı’da yarın okullar tatil mi? Çankırı ve Kırıkkale’de Çarşamba okullar tatil olacak mı?

Şubat ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde kar yağışları yurdun büyük bir kesiminde etkisini gösteriyor. Özellikle Ankara'da yaşanan kar yağışı çevre illerde olan Kırıkkale ve Çankırı'yı da vurmuş durumda bulunuyor. Hal böyle olunca gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarın okula gidecek öğretmenler, öğrenciler ve velileri arama motoru üzerinden 'Kırıkkale ve Çankırı'da yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak biz de 'Çankırı ve Kırıkkale'de Çarşamba okullar tatil olacak mı?' sorusu ile ilgili ayrıntıları ve son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık…

KIRIKKALE VE ÇANKIRI'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Kırıkkale ve Çankırı'da okulların tatil olduğu ile ilgili henüz bir bilgi gelmedi. Valilikten açıklamaları geldiği takdir de haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz…

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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Kırıkkale ve Çankırı’da yarın okullar tatil mi? Çankırı ve Kırıkkale’de Çarşamba okullar tatil olacak mı?
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