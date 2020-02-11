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Konteynır kentler kuruluyor

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
Konteynır kentler kuruluyor
Elazığ'da vatandaşların geçici barınması için yapılan konteynır kentlerin kurulumu devam ediyor. Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilgili kurumlar hummalı çalışma yürütüyor. Depremzede 5 bin ailenin geçici barınmasını sağlamak için Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent ve Hankendi ile Sivrice ilçesinin Gölbaşı mevkisindeki konteynır kentler oluşturuluyor. Aşağı Demirtaş ve Hankendi'de alt yapı çalışmaları sürerken Kırklar ve Doğukent'te il dışından tırlarla getirilen bir oda, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşan konteynırlar yerleştirilmeye başlandı. AA
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Konteynır kentler kuruluyor
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