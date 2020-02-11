Meteoroloji'den son dakika sağanak, kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak yayınladı. Yayınlanan raporda, pek çok il için sağanak, kar yağışı ve hava durumu uyarısı gelirken, don ve buzlanma gibi tehlikelere karşı da uyarılarda bulunuldu. Soğuk ve yağışlı havaların yoğun bir şekilde etkisini göstermesi nedeniyle vatandaşlar gün içerisinde 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Öte yandan MGM, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtirken, buzlanma ve don tehlikesine karşı da uyarıda bulundu. Haberimizin içerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan son dakika uyarılarını bulabilir, il il sıcaklık değerlerini takip edebilirsiniz…

METEOROLOJİ UYARDI! PEK ÇOK İLDE SAĞANAK, KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR!

Haberimizin içerisinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporuna ulaşabilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz…