Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji'den son dakika sağanak, kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

'den sağanak, kar yağışı ve uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu yayınlarken, yurt genelinde pek il için sağanak ve kar yağışı uyarılarında bulundu. Şubat ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde soğuk havalar yurt genelinde yoğun bir şekilde etkisini hissettirmeye devam ederken, İç Anadolu ve doğu bölgelerimizde kar yağışları etkisini gösteriyor. Batı’da ise yer yer kar yağışı yer yer sağanak yağışlar etkiliyor. Bu noktada vatandaşlar ‘bugün hava nasıl olacak?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. MGM, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtirken, buzlanma ve don tehlikesine karşı da uyarıda bulundu. Haberimizin içerisinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu, sağanak ve kar yağışı uyarılarını bulabilir, son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 11.2.2020 08:53 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika sağanak, kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu resmi internet sitesi üzerinden olarak yayınladı. Yayınlanan raporda, pek çok il için sağanak, kar yağışı ve hava durumu uyarısı gelirken, don ve buzlanma gibi tehlikelere karşı da uyarılarda bulunuldu. Soğuk ve yağışlı havaların yoğun bir şekilde etkisini göstermesi nedeniyle vatandaşlar gün içerisinde 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Öte yandan MGM, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtirken, buzlanma ve don tehlikesine karşı da uyarıda bulundu. Haberimizin içerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan son dakika uyarılarını bulabilir, il il sıcaklık değerlerini takip edebilirsiniz…

METEOROLOJİ UYARDI! PEK ÇOK İLDE SAĞANAK, KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR!

Haberimizin içerisinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporuna ulaşabilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den son dakika sağanak, kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN