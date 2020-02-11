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ve 'de yarın ? Kayseri ve Nevşehir'de Çarşamba okullar tatil olacak mı?

Yurt genelinde etkili olan yağışı İç Anadolu'nun kalabalık şehirlerinden olan ve 'de de hayatı olumsuz etkiliyor. İlçelerde ve şehir genelinde yağan kar, gündelik hayatın yanında eğitim öğretim üzerinde de aksaklıklarına sebep oluyor. Tam bu noktada, her iki şehirde yaşayan on binlerce öğrenci 'Nevşehir ve Kayseri'de yarın ?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 12 Şubat 2020 Çarşamba Kayseri ve Nevşehir'de okullar yarın tatil olacak mı? MEB ve Valilik'ten açıklama yapıldı mı? Hava durumu bilgileri ile son dakika detaylarını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 11.2.2020 16:38 ABONE OL
Nevşehir ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Kayseri ve Nevşehir'de Çarşamba okullar tatil olacak mı?

Şubat ayı itibarı ile soğuk hava dalgası etkisini arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde görülüyor. İç Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden olan Nevşehir ve Kayseri'de de kar yağışı etkisini göstermekte ve gündelik hayat üzerinde birçok durumu olumsuz etkilemekte. Bu doğrultuda, her iki şehirde de yaşayan on binlerce öğrenci ise 'Kayseri ve Nevşehir'de okullar yarın tatil mi?' sorusunun yanıtını araştırıyor.

NEVŞEHİR VE KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

Peki, MEB veya Valilik tarafından 12 Şubat 2020 Çarşamba günü için Nevşehir ve Kayseri için kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

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Nevşehir ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Kayseri ve Nevşehir'de Çarşamba okullar tatil olacak mı?
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