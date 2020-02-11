Nevşehir ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Kayseri ve Nevşehir'de Çarşamba okullar tatil olacak mı?

Şubat ayı itibarı ile soğuk hava dalgası etkisini arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde görülüyor. İç Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden olan Nevşehir ve Kayseri'de de kar yağışı etkisini göstermekte ve gündelik hayat üzerinde birçok durumu olumsuz etkilemekte. Bu doğrultuda, her iki şehirde de yaşayan on binlerce öğrenci ise 'Kayseri ve Nevşehir'de okullar yarın tatil mi?' sorusunun yanıtını araştırıyor.

NEVŞEHİR VE KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

Peki, MEB veya Valilik tarafından 12 Şubat 2020 Çarşamba günü için Nevşehir ve Kayseri için kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.