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ve ’da mi? Trabzon ve Rize’de yarın tatil olacak mı? Açıklama geldi...

ve 'da mi? Sorusu bu iki ilimizde yaşamakta olan binlerce öğrenci ve velinin gündemindeki yerini aldı. Yurdun birçok kesiminde ciddi oranda etkisini gösteren olumsuz hava koşulları valilikler tarafından peş peşe son dakika kar tatili açıklamaları gelmesine neden oluyor. tarafından gelen uyarılarla beklenen kar yağışı Türkiye'nin birçok ilini etkisi altına aldı. Özellikle de ulaşımda yaşanabilecek problemlere tedbir amaçlı eğitime ara verilen şehirler arasına bu illerimiz de eklenmiş oldu. Peki, Rize ve Trabzon'da okullar tatil mi? SON DAKİKA HABERİNE GÖRE TRABZON'DA YARIN YANİ ÇARŞAMBA GÜNÜ OKULLARIN TATİL OLDUĞU AÇIKLANDI.

Giriş Tarihi: 11.2.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 15:06 ABONE OL
Rize ve Trabzon’da okullar tatil mi? Trabzon ve Rize’de yarın tatil olacak mı? Açıklama geldi...

ve 'da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yarın olacak mı sorusu da bu illerimizde yaşayan binlerce öğrenci ve veli tarafından araştırılmaya başlandı. Peş peşe gelen son dakika kar tatili açıklamaları birçok ilimizden yakından takip edilirken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da Genel Müdürlüğü tarafından uyarılar yapıldı. Haftalık tahmin raporlarına göre yağışlar bir süre daha devam edecek. Peki, 10 Şubat Rize ve Trabzon'da okullar tatil mi? Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil olacak mı? İşte valilerden gelen son dakika açıklamaları…

RİZE VE TRABZON'DA EĞİTİME KAR ENGELİ! 10 ŞUBAT OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Binlerce öğrenci ve veli tarafından araştırma konusu haline gelen bu konu ile ilgili valiler tarafından yapılan açıklamaları takip edeceğiniz bu haberimizde yarın Rize ve Trabzon'da okullar tatil mi sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz…

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Rize ve Trabzon’da okullar tatil mi? Trabzon ve Rize’de yarın tatil olacak mı? Açıklama geldi...
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