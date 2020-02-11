Rize ve Trabzon'da okullar tatil oldu mu? Trabzon'da yarın okullar tatil olacak mı? Valilik açıklaması geldi...

Soğuk hava dalgasının yurt genelinde etkisini göstermesiyle birlikte pek çok şehirde öğrenciler ve velileri yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtını araştırıyor. İlgili Valiliklerden ve MEB'den gelecek son dakika kar tatili açıklamalarına dikkat kesilen öğrenciler, hava muhalefeti sebebiyle eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Günlük yaşantının kar yağışından etkilenmesi ve bu durumun ulaşıma yansıması neticesinde pek çok şehrimizde okulların tatil edileceğine yönelik açıklamalar peşi sıra geliyor. Peki Rize ve Trabzon'da yarın okullar tatil edildi mi? İşte detaylar…

TRABZON'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 ŞUBAT 2020

Trabzon Valiliği, geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklama ile eğitime 2 günlük ara verildiğini açıklamıştı. 2 günlük tatilin sona ermesinin ardından bugün Valilik tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün süreyle daha ara verildiği açıklandı. Yapılan açıklamada alınan kar tatili kararının sebebi il genelinde yaygın olarak devam eden buzlanma ve don olayı nedeniyle ulaşımda meydana gelmesi muhtemel aksaklıkların göz önünde bulundurulduğu açıklandı. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacağı kamuoyu ile paylaşıldı.

Trabzon hava durumu:

RİZE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 ŞUBAT 2020

Trabzon Valiliği tarafından yapılan kar tatili açıklamasının ardından kar yağışından olumsuz yönde etkilenen şehirlerden bir tanesi olan Rize'de eğitim gören öğrenciler ve velileri Rize Valiliğinin konuyla ilgili açıklama yapmasını bekliyor. Valilik tarafından henüz tatil ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Rize hava durumu: